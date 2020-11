Taekwondoïn Laura Roebben onderging afgelopen zomer voor de tweede keer in twee jaar tijd een heupoperatie. Momenteel werkt de 23-jarige Kortessemse aan haar comeback in het topsportcentrum in Wilrijk. Roebben mikt op het WK van 2021 en heeft ook de hoop op deelname aan de Olympische Spelen nog niet opgegeven.