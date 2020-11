Nieuwe slimme flitscamera fotografeert je wanneer je op je gsm zit tijdens het rijden

Na maanden van testen heeft de politie maandag het gebruik van de camera’s landelijk uitgerold. De infraroodcamera’s monitoren zowel de handen van de bestuurder als de kentekenplaat. Als ze een schijnbaar elektronisch apparaat in de handen van de bestuurder detecteren, wordt er een afbeelding naar de politie gestuurd zodat ze het kunnen verifiëren. Als blijkt dat de bestuurder de wet overtreedt door tijdens het rijden een mobiele telefoon te gebruiken, riskeert hij een boete van 240 euro.

Nederland is het eerste land in Europa dat de slimme camera’s gebruikt, in navolging van Australië. De apparatuur kan dag en nacht en onder alle weersomstandigheden functioneren.De testperiode bleek zeer succesvol: op één dag registreerden twee camera’s 400 chauffeurs met een telefoon in de hand.

(kabu)