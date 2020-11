Wouter Beke wil tegen Pasen 2021 starten met toedienen coronavaccin bij 600.000 Limburgers

Vaststaat dat het een gigantische logistieke operatie wordt, die tot een jaar kan duren en waarbij grote groepen mensen bijvoorbeeld naar parochiezalen moeten komen om het vaccin toegediend te krijgen. Wellicht zal één inenting niet volstaan en moet het twee keer gebeuren. Op een normale zomer, volgend jaar, moeten we niet meteen onze hoop vestigen. “Wie een vakantie boekt voor volgende zomer, doet dat best niet in het buitenland, maar dichtbij huis, in Limburg”, zo waarschuwt Wouter Beke iedereen met grote plannen.