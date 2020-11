Jhon Lucumí is de beste verdedigende kopper in de Belgische competitie. — © BELGA

Koppen is een kunst

Jhon Lucumí staat in de top tien van de best koppende verdedigers in Europa. De Colombiaan van KRC Genk won dit seizoen 21 van zijn 24 luchtduels. Genk-legende Wilfried Delbroek - twee bekers en twee landstitels - legt uit hoe het moet. “Het moet in je zitten, zoals een spits een neus heeft voor goals.”