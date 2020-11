Openbaar onderzoek hoogspanningslijn

Het openbaar onderzoek over de omgevingsvergunningsaanvraag loopt nog tot en met 28 november. Je kan de plannen inkijken en opmerkingen of bezwaren formuleren via https://www.oudsbergen.be/openbaar-onderzoek-project. Meer weten over het project? Bezoek de website van Elia via https://bit.ly/3ialnLp RDr