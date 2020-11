Het is een speciaal jaar geweest. Met lockdowns en veel tijdelijke werkloosheid. Gevolg is dat meer werknemers dan andere jaren nog met een karrenvracht aan vakantiedagen zitten. Maar hoe zit dat nu met al die resterende vrije dagen? Kan ik ze overdragen naar volgend jaar? Kan ik ze laten uitbetalen? Of ben ik ze kwijt?