Prinses Delphine betuigt haar steun aan zorgpersoneel

Prinses Delphine van Saksen-Coburg (52) heeft dinsdag haar opwachting gemaakt in het Sint-Pietersziekenhuis in de Brusselse Marollen, want daar wordt vanaf dinsdag een recordaantal ziekenhuismedewerkers gevaccineerd tegen de seizoensgriep. Het ziekenhuis benadrukt dat Delphine niet zelf om een griepprik - waarvan het aanbod momenteel schaars is - heeft gevraagd, maar dat ze het boegbeeld van hun campagne moet worden. Prinses Delphine zou dan ook geen vaccin toegediend gekregen hebben.