TIPS. Kousen voor het goede doel, Sinterklaas in je eigen living

Elke week tippen lifestyleredactrices Hanne en Lien trends, places to be en de leukste hebbedingen.

Sokken voor het goede doel

Van 16 tot 22 november loopt de Europese Mucoweek en als nationale campagne, waarmee aandacht wil gevraagd worden voor de levensbedreigende longziekte, werd een collectie sokken gelanceerd. Het gaat om ontwerpen met een exotische print, te koop via de campagnesite voor 10 euro per paar. De opbrengst gaat naar het onderzoek naar mucoviscidose.

© Mucomove.be

(M)ode aan de aarde

De krokodil van Lacoste is dit najaar in goed gezelschap van ander wild. Het merk sloeg de handen in elkaar met National Geographic en dat leidde tot een capsulecollectie die leven op aarde eert. Denk polo’s met zebra- of luipaardprint en een jas met sprankelende kleureffecten van insectenvleugels met focus op het belang van natuurbehoud. Prijzen schommelen tussen de 35 euro en 450 euro.

© Lacoste x National Geographic

Kunst aan je muren

Nu we veel tijd doorbrengen tussen de muren van ons huis of flat, kunnen we diezelfde muren gerust wat interessanter maken. Met wall art van The Belgian Design Lab, bijvoorbeeld. Gespecialiseerd in blikvangers voor aan je muur met een humoristische en actuele kwinkslag. Nog een plekje vrij voor Uma Thurman of Madonna met mondmasker als eyecatcher? Vanaf 38 euro.

Sinterklaas in je eigen living

Kindjes kunnen niet naar Sinterklaas in de winkels van JBC en dan komt hij gewoon zelf langs! De Belgische modeketen heeft een actie georganiseerd waarbij de sint een gepersonaliseerde boodschap voorziet voor brave jongens en meisjes. Hoe? Vul hier (tot 5 december) persoonlijke gegevens in van je kind en ontvang gratis een gepersonaliseerde video van de Sint en zijn digipieten.