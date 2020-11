LIVE. Plaatsen de jonge Duivels zich voor het EK?

Rust

Drama in de maak voor jonge Belgen

Onze youngsters begonnen scherp en gretig aan de match. Na een prima opening van Charles De Ketelaere tikte linksachter Thibault De Smet de bal handig over doelman Dujmović binnen. Geen vuiltje aan de lucht voor de troepen van coach Jacky Mathijssen. Net voor het half uur waren Bornauw en Faes niet doortastend genoeg en Savic knalde hoog binnen. De kopjes gingen naar beneden bij de jonge Duivels en drie minuten later stond het zelfs 2-1. Na opnieuw matig verdedigen knalde Resić de bal onhoudbaar hoog in het dak van het doel binnen. Twee doelpogingen en twee keer moest doelman Bodart zich omdraaien. De Belgen probeerden zich te herpakken in het derde kwartier maar veel dreiging zagen we niet. Het EK lijkt plots ver weg voor deze jonge generatie. Ze krijgen nog 45 minuten om deze scheve situatie recht te zetten.