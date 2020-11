Doelman Maxime Wenssens (ex-STVV) verzilvert proefperiode met contract bij KV Mechelen

KV Mechelen krijgt er een nieuwe optie bij in doel. Maxime Wenssens, die vandaag net zijn negentiende verjaardag viert, zette zijn handtekening bij Malinwa.

Wenssens was transfervrij na zijn vertrek bij STVV en traint intussen al een paar maanden mee in Mechelen. In die tijd wist hij de sportieve staf te overtuigen. De jonge goalie tekende tot het einde van het huidige seizoen, met optie op een extra jaar.

Zo wordt hij een extra optie in doel naast Gaëtan Coucke, Yannick Thoelen en Sofiane Bouzian.

TRANSFER I Op je 19de verjaardag een contract bij KV Mechelen tekenen. Maxime Wenssens kan dat 💛❤️



Welkom, Maxime.



Meer info 👉 https://t.co/JolnCSjyJZ pic.twitter.com/koQ5Nzzt1R — KV Mechelen (@kvmechelen) November 17, 2020

