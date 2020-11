Riemst herdenkt gesneuvelden coronaproof

Door de coronamaatregelen was dat niet mogelijk en trok een beperkte delegatie langs de oorlogsmonumenten. Want ook in dit bijzondere jaar mogen de gesneuvelden van beide wereldoorlogen niet vergeten worden. Zij hebben destijds hun leven opgeofferd voor onze vrijheid en ons voortbestaan.Daarom is het van belang dat zo’n plechtigheden blijven bestaan. Hoe klein de herdenking dit jaar ook is, het belangrijkste is dat de slachtoffers nooit vergeten zullen worden.Genoelselderen kwam zondag 15 november aan de beurt.De eerste herdenking vond plaats in Zussen op zaterdag 7 november en de laatste herdenking zal plaatsvinden op zondag 22 november in Kanne.