Dat ziet er pijnlijk uit: Eva Mendes deelt foto van schoonheidsbehandeling met naalden

Eva Mendes, Hollywoodactrice en partner van Ryan Gosling, heeft er iets voor over om er jong te blijven uitzien. Op Instagram deelde ze een foto van zichzelf met naalden in haar hals tijdens een zogenoemde mono-thread behandeling.

“Is alles oké met Eva Mendes?”, vroegen fans van de 46-jarige ster zich af nadat ze een foto vanuit een schoonheidsinstituut in Berverly Hills had gedeeld. Daarop ligt ze neer met verschillende naalden in haar hals, net onder haar kaaklijn, geprikt. Geen gewone naalden, wel exemplaren met dunne draadjes aan de uiteinden. Die draadjes worden in onderhuids weefsel geplaatst en zie je niet zitten aan de oppervlakte. De draadjes lossen vanzelf op en tijdens dat proces is het de bedoeling dat collageen zich rond de draadjes vormt. Daardoor zou de huid verdikken, verstevigen, verjongen en vooral: strak blijven.

Deze procedure wordt in de beautywereld omschreven als mono-threading of een draadlift, een goedkoper en minder ingrijpend alternatief voor een klassieke facelift waarbij slappe huid operatief wordt verwijderd. Er is geen volledige verdoving voor vereist.

Dermatoloog Marina Vergara, die de behandeling bij Mendes uitvoerde, zegt in een bericht op haar eigen Instagrampagina uit dat die monodraadjes gemaakt zijn van een “fijn absorbeerbaar polydioxanon” en in de eerste plaats bedoeld zijn om “de collageenproductie te activeren”. Hoewel Mendez in het bijschrijft schreef dat de behandeling een ware “marteling is”, stelt Vergara gerust. “Klanten ervaren meestal niet veel pijn, wel een licht ongemak omdat er voor de behandeling verdovende crème wordt aangebracht.”

En het resultaat? Dat zou je al onmiddellijk erna een beetje kunnen zien, al kan de pas behandelde huid rood uitslaan. Ook een blauwe plek is niet uitgesloten. Het beste effect wordt verwacht na drie maanden omdat er dan voldoende collageen is aangemaakt. Permanent is de behandeling, waarvan de prijs wordt berekend aan de hand van het aantal gewenste draadjes, niet. “Tussen de zes à negen maanden lossen de draadjes volledig op, maar door die collageenstimulatie zal het effect tot achttien maanden aanhouden”, aldus nog de specialiste.