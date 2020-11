Caster Semenya geeft de strijd niet op en trekt naar Europees Hof om testosteronregel aan te vechten

Caster Semenya, de tweevoudig olympisch kampioene op de 800 meter uit Zuid-Afrika, stapt naar het Europees Hof voor de Rechten van de Mens om de omstreden testosteronregel in de atletiek aan te vechten. Het is haar volgende juridische stap om de in haar ogen mensonterende regel ongedaan te krijgen.

World Athletics voerde in april 2018 een maximale testosteronwaarde in voor atletes die van nature een te hoog gehalte van dit hormoon hebben. Het geldt voor de afstanden van 400 meter tot en met Engelse mijl (1609 meter), omdat de atletes op die afstanden door de spierversterkende werking van het hormoon onevenredig voordeel zouden hebben.

Semenya behoort tot die atletes met een van nature hoog testosterongehalte. Ze weigert de remmers te slikken die haar waardes naar beneden halen en waardoor ze wel weer op haar favoriete afstand kan uitkomen. De Zuid-Afrikaanse, die ook drie keer de wereldtitel veroverde op de 800 meter, verloor tot nu toe alle rechtszaken die ze aanspande om de regel ongedaan te krijgen. Ze vond geen gehoor bij het Internationaal Sporttribunaal (TAS) en evenmin bij het hooggerechtshof in Zwitserland.