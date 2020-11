Kèsinger Ertesjieters laten zich niet doen door corona

Toen de leden van carnavalsvereniging De Ertesjieters op woensdagmorgen 11 november de 'pupse' opendeden, vonden ze een flesje Jupiler en een flesje Kriek aan de voordeur met de allerbeste groeten van de prins en het jeugdprinsenpaar. Alle leden hebben toen, op hun carnavalsbest, met die lekkere drankjes een mooie foto gepost als teken dat ze zich niet laten ontmoedigen door het coronavirus en dat voor hen het carnaval gewoon doorgaat, ook al zijn er geen grote activiteiten. Carnaval zit nu eenmaal in het bloed en in het DNA van de Ertesjieters. Zingen in de auto of onder de douche, de polonaise met de familie rond de keukentafel of dansen en springen op de zetel, de Ertesjieter lezen op de WC…. dat mag allemaal! Ondertussen hadden prins Yf I , jeugdprins Kai I , jeugdprinses Lieze I, vorst Björn Donkers en voorzitter Ronny Peers korte filmpjes met toespraken opgenomen en via facebook de wereld ingestuurd om alle carnavalisten een hart onder de riem te steken en het allerbeste te wensen. De regerende prinsen blijven in 2021 de scepter zwaaien over Kessenich. Hun regeerperiode eindigt dus pas in 2022. Dat gaat een geweldig spektakel worden want de Ertesjieters bestaan dan 44 jaar! Meer info op www.ertesjieters.com