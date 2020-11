Zonhovenaren bieden Bart De Wever boek over Antwerpen aan

Corona houdt ons thuis, maar wandelen per twee mag en gaat nog prima. Juist nu verscheen het boek ’111 plekken in Antwerpen die je gezien moet hebben’. Het eerste exemplaar werd op 16 november door de Zonhovense auteurs aan de Antwerpse burgemeester Bart de Wever overhandigd

Zonhovenaren John Reinhard en Marleen Tutenel zijn vrijetijds freelancejournalisten en -fotografen. Onder andere omstandigheden zouden zij nu in Oezbekistan gezeten hebben om hun boek over dat prachtige land af te werken. Maar ook hier stak het coronavirus stokken in de wielen. Gelukkig konden ze de vrijgekomen tijd gebruiken om het reisboek en de stadsgids over Antwerpen af te maken. Onder de titel ’111 plekken in Antwerpen die je gezien moet hebben’, verscheen dit boek bij uitgeverij Thoth. De eerste twee exemplaren werden aangeboden aan Burgemeester Bart De Wever en schepen Koen Kennis van Antwerpen.

Antwerpen kent vele verborgen plekken. Daal af naar De Ruien, de ondergrondse middeleeuwse grachten en riolen. Bezoek de Kloosterstraat met zijn verrassende vintage- en brocantezaken of proef hemelse chocolade in een koninklijk paleis op de Meir. Bewonder de langste streetartmuur van Europa en ontspan in het hippe, culinaire Groen Kwartier. Ontdek de meditatieve beeldentuin op de Calvarieberg, ga naar stadsstrand Sint-Anneke of neem de Waterbus naar het pittoreske dorp Lillo-Fort. John Reinhard en Marleen Tutenel wijzen de weg naar 111 bijzondere plekken. Ze bieden de beste insidertips en tonen Antwerpen op haar veelzijdigst. Het boek geeft voor elke van de 111 plekken een ruime beschrijving met soms onbekende wetenswaardigheden en voorziet elke plek van een foto. Het boek is bij elke betere boekhandel verkrijgbaar, ook online.