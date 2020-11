Emma Roberts schrijft geschiedenis op cover Cosmopolitan

De Amerikaanse actrice Emma Roberts, nichtje van Julia Roberts, staat met ontblote bolle buik op de cover van Cosmopolitan. Daarmee schrijft ze geschiedenis: ze is de eerste zwangere vrouw die zwanger op de voorpagina van het magazine prijkt.

De 29-jarige ster Emma Roberts, die in augustus bevestigde dat zij en haar vriend Garrett Hedlund een eerste kindje verwachten, staat op de cover in een rok en roze crop top met lange mouwen. In deze outfit gaat alle aandacht naar haar bolle buik. Roberts gaat met de foto trouwens de geschiedenis als het eerste, zwangere covermodel op de voorpagina van het blad.

Binnenin staan meer beelden, gemaakt door fotografe Sasha Samsoniva. De ‘Holidate’-actrice poseert nog in een zwarte bikini met een doorschijnende jurk over. Ze draagt ook een bloemenjurk terwijl ze op het einde van een duikplank zit.

“Het was een wilde ervaring om mijn lichaam van binnen en van buiten zo drastisch te zien veranderen. Verrassend en mooi,” zegt ze in het bijhorende interview. “Soms heb ik het gevoel dat ik gekaapt word.” Roberts, die endometriose heeft en aanvankelijk dacht dat ze moeilijk zwanger zou worden, vermeldt er nog bij dat ze een gezonde zwangerschap beleeft.