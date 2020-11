Franse radiozender verklaart per ongeluk 100 beroemdheden dood

Het is de nachtmerrie van menige redactie: een overlijdensbericht de wereld insturen van iemand die nog niet dood blijkt te zijn. De Franse radiozender Radio France Internationale slaagde er maandag in die pijnlijke fout honderdvoudig te maken. RFI zette namelijk de overlijdensberichten van onder meer koningin Elizabeth II, acteur Alain Delon, ex-premier Laurent Fabius of nog zakenman Bernard Tapie op de website. “Een technisch probleem”, zo luidt de verklaring.