Azerbeidzjan en Armenië wisselen 200 gesneuvelde soldaten uit na conflict in Nagorno-Karabach

Azerbeidzjan en Armenië hebben 200 dode soldaten uitgewisseld die gesneuveld zijn in het conflict over Nagorno-Karabach. Dat melden Russische staatsmedia dinsdag. Het Rode Kruis, dat toeziet op de uitwisseling, kon het aantal niet bevestigen maar liet weten dat vorige week gestart is met de uitwisseling. Bij de gevechten in de regio zijn de afgelopen weken duizenden soldaten en burgers om het leven gekomen.