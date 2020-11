Amateurclubs: "Zonder supporters kunnen we voetbalcompetitie beter stopzetten". — © TV Limburg

Geen financiële kopzorgen dus bij Racing Genk. Het is een heel ander verhaal bij de vele amateurclubs. In het amateurvoetbal ligt de competitie stil. "En als er moet gevoetbald worden zonder supporters, dan kunnen ze de competitie maar beter helemaal stoppen." Het zijn de meningen van Wendy De Wit van Thes Sport en Steven Van Geeteruyen van Heur-Tongeren, gisteravond in TVL Sportcafé. Al beseffen de twee voorzitters wel dat het stilleggen van de competitie zware financiële gevolgen kan hebben.