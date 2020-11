Reisbureaus roepen op om nu al zomervakantie te boeken. "Vaccin kan zomer 2021 redden"

''De komst van een vaccin kan de zomer van 2021 redden." Dat zegt Geert Gaens van Alk Reizen. De reissector krijgt het nog steeds hard te verduren, want er is geen vraag en het aanbod is ook beperkt. Ook skivakanties worden nauwelijks geboekt. De Limburgse reisbureaus halen zelfs geen 15 procent van de boekingen in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar. Toch raadt de reissector aan om de eventuele vouchers van deze zomer te gebruiken voor de zomer van 2021. Dat geeft iedereen toch al wat meer ademruimte, klinkt het.