Reviewcommissie laat Seraing-speler Danijel Milicevic vervolgen

De Reviewcommissie van de Koninklijke Belgische Voetbalbond (KBVB) heeft op basis van de tv-beelden van de wedstrijd Deinze-Seraing gevraagd aan het Bondsparket om Danijel Milicevic (Seraing) te vervolgen.

De voormalige speler van AA Gent en Charleroi wordt op het matje geroepen voor een fase in de 23e minuut van de inhaalmatch Deinze-Seraing (3-0). Milicevic probeerde Jannes Vansteenkiste het leer te ontfrutselen in diens eigen strafschopgebied, maar kwam rijkelijk te laat met zijn tackle. Met gestrekt been en studs vooruit raakte hij de verdediger van Deinze op de enkel. Beide spelers kronkelden van de pijn.

Scheidsrechter Laurent Willems hield de kaarten op zak, maar door de tussenkomst van de Reviewcommissie moet Milicevic alsnog een schorsing vrezen. De fase wordt binnen een tweetal weken voorgelegd aan het Disciplinair Comité, dat zich vervolgens over de eventuele strafmaat buigt. Komend weekend kan Seraing zeker nog rekenen op zijn ervaren middenvelder. (belga)