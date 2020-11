Het antidepressivum sertraline helpt om de groei van kankercellen af te remmen. Dat blijkt uit onderzoek op proefdieren, uitgevoerd door verschillende laboratoria van de KU Leuven. “Het is nog een experimenteel onderzoek, maar we mogen wel optimistisch zijn over het potentieel”, zegt professor Kim De Keersmaecker, hoofd van het Laboratorium voor Ziektemechanismen in Kanker.