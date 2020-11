De onderhandse opslag is terug... en zorgt voor ophef in ATP Finals: “Ik wou hem zeker niet beledigen”

De Rus Daniil Medvedev heeft in de Londonse O2-Arena zijn eerste zege geboekt op de ATP Finals. De als vierde geplaatste Rus was met 6-3 6-4 te sterk voor de Duitser Zverev, nummer 5 van de plaatsingslijst. Maar het ging achteraf toch vooral over de onderhandse service waarmee Medveded diep in de tweede set zijn tegenstander probeerde te verrassen.

“Ik deed het niet om hem belachelijk te maken”, verklaarde de Rus zijn onorthodoxe opslag. “Anders zou ik het wel bij 40-0 hebben gedaan en niet bij 30-30. Maar ik zag hem ver achter de baseline staan.”

Medvedev is niet de eerste die op hoog niveau uitpakt met een onderhandse service. In 1989 slaagde de 17-jarige Michael Chang erin om in de achtste finale van Roland Garros de stalen zenuwen van Ivan Lendl op de proef te stellen door diep in de wedstrijd eveneens met een onderhandse opslag uit te pakken. Lendl, een product van de Tsjechoslovaakse tennisschool en dus immuun voor dit soort grapjes, viel voor één keer uit zijn rol en zou uiteindelijk ook de wedstrijd verliezen in vijf sets. Chang zou op zijn elan verdergaan en Roland Garros als verrassende winnaar verlaten.

(gvdl)