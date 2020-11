José Mourinho cynisch over interlands: “Een heerlijke en veilige week voor het voetbal”

Tottenham-verdediger Matt Doherty speelde met Ierland tegen Wales, maar bleek achteraf positief… Tot grote frustratie van The Special One.

Neen, José Mourinho loopt niet hoog op met de interlandbreak en de Nations League. De coach van Tottenham bereidt momenteel de clash met Manchester City voor met een groep van zes spelers. Het merendeel van zijn kern is met de nationale ploeg op stap in wat Mourinho smalend ‘een heerlijke week voor het voetbal’ noemt.

‘Een heerlijke week voor het voetbal’, opent Mourinho zijn cynische Instagram-post. ‘Heel wat emoties in de interlands, begeesterende vriendschappelijke wedstrijden en alles heel veilig. De resultaten van covid-testen die na de wedstrijden worden bekendgemaakt, vreemdelingen die over het veld lopen en tegelijk clubtrainingen en nog zoveel meer. Na opnieuw een trainingssessie met slechts zes spelers is het tijd om aan mezelf te werken.” Waarbij ‘the special one’ een foto postte van zichzelf in de gym.

De giftige pijlen van Mourinho zijn niet onterecht. Verdediger Matt Doherty speelde met Ierland tegen Wales maar bleek achteraf positief. Hierdoor mist hij zeker de wedstrijden van Tottenham tegen Manchester City en Chelsea. En dat vindt Mourinho niet kunnen!

Engels bondscoach pleit voor terugkeer vijf wissels

De Engelse bondscoach Gareth Southgate heeft ondertussen zijn voorkeur uitgesproken voor een herinvoering van vijf wisselmogelijkheden voor de clubs in de Premier League. Southgate vreest anders voor een hoop blessures bij zijn internationals. De internationale spelregelcommissie IFAB paste vanwege de coronapandemie tijdelijk de regels aan, zodat in de meeste competities vijf in plaats van drie keer per wedstrijd kan gewisseld worden. De clubs uit de Premier League stemden daar voor het seizoen echter tegen. Ook in de Jupiler Pro League zijn slechts drie wissels toegestaan.

“Wij konden zondag tegen België vijf keer wisselen en dat hebben we in de slotfase ook vier keer gedaan, maar de clubs hebben die optie niet”, zei Southgate. “Wat is er nodig om dat te veranderen? Tegen België liepen een paar spelers (Chilwell en Henderson, red.) lichte blessures op, maar wat gaan we doen? Wachten tot we heel veel ernstige blessures krijgen?”

© REUTERS

In de meeste Europese competities wordt ook dit seizoen gebruikgemaakt van de mogelijkheid om vijf keer te wisselen, maar in Engeland stemde een meerderheid van de clubs ervoor om weer terug te gaan naar maximaal drie wissels. Tot onbegrip van de trainers van enkele topclubs, onder wie Jürgen Klopp (Liverpool) en Pep Guardiola (Manchester City). Zij hebben te maken met veel blessures in hun selecties en pleitten ook al voor extra wisselmogelijkheden in de Premier League.

Klopp en Guardiola kregen maandag weer een geblesseerde speler terug van Southgate. Liverpool-middenvelder Henderson viel tegen de Rode Duivels uit met een bovenbeenblessure, City-aanvaller Sterling moest voor het duel in Leuven al afhaken met een dijblessure. Engeland sluit de Nations League woensdag op Wembley af met een overbodig duel tegen IJsland. Beide ploegen zijn al uitgeschakeld.

© BELGAIMAGE

(gvdl)