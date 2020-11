Vlaams Belang blundert met beelden in eigen ‘talkshow’: “We hadden dat moeten checken”

Als gastheer van VB TV presenteert Vlaams Belang-voorzitter Tom Van Grieken onder meer een reportage waarin een “agressieve illegaal” aan de Turks-Griekse grens in werkelijkheid een radeloze vluchteling blijkt te zijn uit 2015 aan de Grieks-Macedonische grens. “Eén foutje in onze lange uitzending over het gevaar van de Turkse president Erdogan”, reageert Van Grieken. “En meteen beschuldigt men ons van fake news.”