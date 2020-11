Kinderopvang De Bengeltjes vanaf januari op Beringse mijnsite

Het is al langer bekend dat basisscholen De Horizon en 't Mozaïek fusioneren tot één nieuwe school, Straf!. Vanaf januari 2021 zullen de leerkrachten en leerlingen van deze school hun intrek kunnen nemen in een splinternieuw, gerenoveerd schoolgebouw op de Beringse mijnsite. Ook de opvanglocatie van BKO De Bengeltjes in Beringen-Mijn verhuist mee naar deze historische locatie.

“De voorbije jaren werd een intensief traject afgelegd tussen stad Beringen en de directies van de twee scholen om beide werkingen - schoolaanbod en stedelijk aanbod - maximaal op elkaar af te stemmen. Dit zowel inhoudelijk, naar gebruik van infrastructuur toe als het financiële plaatje. Uiteindelijk, als laatste stap, resulteerde dit in een gebruikersovereenkomst die door de gemeenteraad is goedgekeurd op de digitale zitting van 16 november”, licht schepen van kinderopvang Hilal Yalçin toe.Deze samenwerking spitst zich enerzijds toe op de organisatie van het stedelijk kinderopvangaanbod De Bengeltjes tijdens het schooljaar, maar ook op het organiseren van een activiteitenaanbod op deze locatie tijdens vakantieperiodes. “De kinderopvang beschikt in de nieuwe gebouwen over eigen ruimtes én kan daarnaast ook gebruik maken van gedeelde lokalen. Met de opening van deze nieuwe locatie creëren we extra ademruimte voor onze kinderopvang in Beringen-Mijn. De kinderen zullen hier naar hartenlust kunnen spelen en plezier maken”, besluit schepen Yalçin.