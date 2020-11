Galerie Lutgart als hotspot voor talentontwikkeling

“Het stadsbestuur wil hiermee culturele talentontwikkeling stimuleren”, zo vertelt schepen van cultuur An Moons. “In voormalige klaslokalen zullen artistieke ideeën tot leven komen of verder ontwikkeld worden. Lokale talenten kunnen hun projecten uitwerken in een zelf ingerichte werk- of toonplek. Zo willen we kleinschalige, culturele initiatieven stimuleren met bijzondere aandacht voor experiment en talentontwikkeling. Ook is er plaats voor vergaderingen, netwerkmomenten en workshops.”Concreet verhuurt de stad vier lokalen in de F-blok van de vroegere schoolsite: twee lokalen op de gelijkvloers en twee op de eerste verdieping, met telkens een oppervlakte van 37m² of 47 m². De infrastructuur kan niet gehuurd worden voor privé- en familiefeesten. Naast de verhuring, worden de lokalen ook gebruikt door de dienst cultuur en CC Beringen voor eigen culturele activiteiten zoals tentoonstellingen, kleine toonmomenten, de Kunstroute of de Ambachtenroute.De lokalen zijn te huur per dag en voor een ruimere aaneensluitende huurperiode die maximum 2 maanden mag bedragen. Voor inwoners van Beringen bedraagt de huurprijs 4 euro per lokaal per dag of 80 euro per lokaal per maand en personen van buiten Beringen betalen 7 euro per lokaal per dag of 150 euro per lokaal per maand. “Deze tarieven dekken de kosten niet volledig omdat we het doel voor ogen hebben om kunstcreatie en kunstbeleving laagdrempelig te houden”, benadrukt schepen An Moons.Voor meer informatie of het huren van een lokaal kan je terecht bij de dienst cultuur via reservaties.cultuur@beringen.be, T 011 45 03 10 of tijdens de openingsuren van het secretariaat van CC Beringen, gehuisvest in Casino Beringen, Kioskplein 25, 3582 Beringen.