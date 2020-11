Het Sintcomité krijgt Sint dit jaar toch nog in de Peltse huiskamers

“Dat lukt dankzij een Facebookpagina die de pieten speciaal voor Sinterklaas ontwierpen. Vorig jaar kwam de Sint nog in CC Palethe om, in twee shows, zo'n 1.500 kinderen te verwelkomen", glimlacht Raf Cox vol trots. “Dit jaar kan het vanwege het coronavirus helaas niet meer. We vonden het samen met het hele comité onze taak om de Sint coronaproof in de huiskamers te krijgen. Gelukkig konden we weer rekenen op Sander en de enthousiaste dansers van de Odacs Company om een mooie choreografie te bedenken. Tijd noch moeite werden gespaard om dit huzarenstuk mee te organiseren. Verhuiswagens met de meubels van Sinterklaas en zijn Pieten moesten naar de studio gebracht worden. Intussen doen ze een oproep aan de papa's en mama's om leuke verhalen van Sinterklaas te vertellen en de brieven voor Sinterklaas op de post te doen. Dit weekend gaan de Pieten traditiegetrouw met zakken vol snoep op huisbezoek bij de brave kinderen. Tradities zijn er om in stand te houden.”

Foto's: Avd