Bij een snelheidscontrole op de Grote Steenweg in Geetbets zijn zondag 30 hardrijders betrapt. Eén van hen reed 116 km per uur hoewel er een maximumsnelheid geldt van 70 km per uur. Hij riskeert vervolging voor de politierechtbank. In de Kraaistraat in Rummen zijn 24 laagvliegers betrapt. (tb)