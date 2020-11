De internationale filmproductie ‘De Slag om de Schelde’ streek afgelopen winter neer in Limburg en bracht enkele iconische locaties in beeld. De Netflixproductie filmde onder meer op het militair domein van Brustem (Sint-Truiden) en de Hasseltse Havermarkt. Het moet zowat de grootste Nederlandse speelfilm in tien jaar worden, waarin zowel Nederlands, Duits als Engels gesproken zal worden. Regisseur Matthijs van Heijningen kreeg een budget van 14 miljoen euro. In de eerste trailer kan de aandachtige kijker alvast de basis in Brustem herkennen.