Maasmechelen

Maandagavond rond 20.30 uur heeft de politie Lanaken-Maasmechelen een feest stopgezet in een huis in de Sparrenstraat in Eisden-Tuinwijk. Zeven volwassenen tussen 22 en 48 jaar oud kregen een coronaboete van 250 euro. Voor een van de feestvierders was het al de tweede coronaboete.