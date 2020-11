OCMW belt aan bij alle 75-plussers

“Tijdens de eerste coronagolf hebben we dit voor het eerst georganiseerd”, vertelt schepen van Sociale Zaken Carina Volont. Door de sterke heropflakkering van het coronavirus gaan twee OCMW-medewerkers en de gemeenschapswacht opnieuw langs bij alle 75-plussers in de gemeente. “Ze gaan van deur tot deur bij ruim 650 inwoners en vragen of ze iets voor hen kunnen betekenen. Zo zien ze meteen welke mensen hulpbehoevend zijn.” De medewerkers geven een briefje af om de senioren te herinneren aan de ondersteuning die het OCMW biedt. “Zo weten ze dat ze bij ons terecht kunnen voor warme maaltijden, klusjes of boodschappen”, vertelt Joseanne Pirlotte van het OWMW-dienstencentrum. “Niet elke 75-plusser kan in deze coronatijden rekenen op de hulp van kinderen of kleinkinderen. Soms voelen ze zich gewoon wat eenzaam en dan maken we tijd voor een praatje aan de voordeur. Onze activiteiten van het dienstencentrum zijn dan ook allemaal weggevallen.”

Leona Dessart (86) en René Vandepoel (89) kunnen de geste van het OCMW wel waarderen. “Nu besef je pas hoe mooi het voordien was. Je ziet niemand meer. Gelukkig hebben wij elkaar nog, dat maakt het iets draaglijker.”