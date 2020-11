Leopoldsburg

De zitting van de gemeenteraad en de raad voor maatschappelijk welzijn (OCMW-raad) zal op woensdag 18 november door de coronamaatregelen digitaal plaatsvinden. Ze zal live te volgen zijn via YouTube. De zitting start zoals gebruikelijk om 19.30 uur en is te volgen via het YouTube-kanaal van onze gemeente https://www.youtube.com/channel/UC3qtmWG8z7YLrn820N-ysbA

SB