Extra groen voor woonzones

Groen in de vorm van bomen, struiken en planten is erg belangrijk voor het welbevinden van ieder mens. Het gemeentebestuur vindt het daarom van belang om het groen in en om de woonzones te behouden en vooral te versterken.

In de woonzone Luttelmeeuwen, in Meeuwen, is de groendienst momenteel bezig met het aanplanten van nieuw groen. In de periode 1985 tot 2000 gaf de toenmalige buurtvereniging Luttelmeeuwen de aanzet met het plaatsen van zitbanken, enkele speeltuigen en de aanplant van beuken-, notenbomen en ander groen. De speeltuigen werden ondertussen al vervangen door nieuwe groenaanplant. Vandaag versterkt de gemeentelijke groendienst deze groene zones met de aanplant van extra loofbomen. RDr