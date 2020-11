Goed nieuws voor Duivels: geen positieve coronagevallen in aanloop naar wedstrijd tegen Denemarken

Goed nieuws voor bondscoach Roberto Martinez: de nieuwe coronatesten bij de Rode Duivels leverden geen positieve gevallen op zodat hij met alle beschikbare spelers verder kan toewerken naar de cruciale interland morgenavond tegen Denemarken.

Martinez zag de voorbije week Eden Hazard al uitvallen als gevolg van een positieve coronatest, afgenomen in Madrid. Hazard moest in quarantaine en was niet beschikbaar voor de Rode Duivels. Binnen de bubbel van de Duivels testte vorige week ook doelman Thomas Kaminski positief. Aangezien hij met de groep had meegetraind, werd met enige spanning uitgekeken naar de nieuwe testresultaten. Maar die bleken dus allemaal negatief te zijn.

Voorts is het voor de bondscoach afwachten of de geblesseerden Dedryck Boyata, Leander Dendoncker en Jeremy Doku fit raken voor het duel met de Denen. Romelu Lukaku lijkt opnieuw helemaal de oude en speelde zondag negentig minuten tegen de Engelsen.

Thomas Meunier en Axel Witsel zijn woensdag geschorst. Simon Mignolet kreeg van Martinez rust en mocht het oefenkamp maandag verlaten.

(gvdl)