Prada biedt per ongeluk 99 procent korting aan op alle kleding

Vervelend euvel voor Prada, toen onlangs bleek dat het Italiaanse modehuis per ongeluk stevige kortingen had aangeboden op zijn Japanse webshop. Bijna elk product dat op de website werd verkocht, was plots zo’n 99 procent goedkoper geworden. Heel wat iconische stukken zoals nylon handtassen, hoedjes, jassen en zelfs sneakers waren plots verkrijgbaar voor prijzen tussen de 4 en 18 euro (583 en 2.255 yen).

Het probleem op de webshop zou zo’n zestien uur hebben geduurd en natuurlijk vlogen in die tijd de items de deur uit. Al duurde die vreugde bij de kopers uiteindelijk niet al te lang. Hoewel Prada officieel nog niet heeft gereageerd op het incident, zouden volgens rapporteringen alle bestellingen uit dat tijdsbestek geannuleerd zijn.