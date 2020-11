Chris Paul ruilt Oklahoma City voor Phoenix

De Amerikaanse basketbalvedette Chris Paul stapt van Oklahoma City Thunder over naar Phoenix Suns. Beide clubs bevestigden de toptransfer op de eerste dag van de nieuwe transferperiode in de NBA.

De 35-jarige Paul is een tienvoudig All Star. De point guard speelde sinds 2019 voor de Thunder. Daarvoor droeg hij het shirt van New Orleans, de LA Clippers en Houston. Met de VS werd hij in 2008 en 2012 olympisch kampioen.

Paul moet samen met onder meer Devin Booker de Suns naar hun eerste play-offs sinds 2010 leiden. Afgelopen seizoen won Phoenix in de bubbel in Disney World zijn laatste acht matchen maar greep nipt naast de nacompetitie.

Oklahoma City krijgt in ruil voor Paul vijf spelers: vaste waarden Ricky Rubio en Kelly Oubre, de jonge talenten Ty Jerome en Jalen Lecque en de eerste keuze van Phoenix uit de toekomstige draft. De Egyptenaar Abdel Nader maakt ook de omgekeerde overstap, van Oklahoma naar Phoenix.

OKC zou volgens Amerikaanse media ook een akkoord hebben met de LA Lakers om Dennis Schröder te ruilen tegen Danny Green.

Volgens Amerikaanse media is nog een toptransfer in de maak. James Harden zou bij Houston Rockets een contract ter waarde van 50 miljoen dollar (omgerekend 42 miljoen euro) voor komend seizoen hebben afgeslagen omdat hij naar Brooklyn Nets wil overstappen. De 31-jarige Harden zou daar met Kevin Durant en Kyrie Irving een ‘Big Three’ kunnen gaan vormen.