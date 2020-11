‘Warm Wellen’ start opnieuw op om mensen te helpen tijdens lockdown

‘Warm Wellen’ is opnieuw gestart om mensen te helpen tijdens de recent verstrengde lockdown. Inwoners die hulp nodig hebben, kunnen dat melden via de site. Wellenaren die zelf graag een handje willen uitsteken, kunnen zich opgeven als vrijwilliger.

“We zijn eveneens opnieuw begonnen met het bellen van alle 75-plussers in onze gemeente,” laat burgemeester Els Robeyns (sp.a-ROB) weten. “Gewoon om te horen hoe het gaat, en of we hen ergens mee kunnen helpen.” Op de webpagina van ‘Warm Wellen’ kunnen inwoners zich opgeven als ze anderen willen helpen met bijvoorbeeld boodschappen doen, de hond uitlaten, maaltijden bezorgen of helpen met huiswerk. Je kan via een formulier ook doorgeven als je hulp zelf nodig hebt. TR