“Meeste van 14.000 Belgische coronadoden hadden vermeden kunnen worden”

“Uw politieke systeem heeft tekortgeschoten. De meeste van die 14.000 Belgische coronadoden hadden vermeden kunnen worden.” Dat heeft Richard Horton, hoofdredacteur van het prestigieuze medische tijdschrift The Lancet, maandagmiddag gezegd in de Kamer. Horton was digitaal te gast in de commissie die zich bezighoudt met de evaluatie van de Covid-19-pandemie.

Volgens Horton hebben de meeste Europese landen fouten gemaakt in de aanpak van de coronacrisis, maar toch toonde hij zich scherp voor het politieke kluwen dat door ons gezondheidssysteem loopt. “Dat typische Belgische systeem heeft er geen goed aan gedaan. Door de politieke organisatie zijn er mensen gestorven, daar moet u toch over nadenken”, klonk het.

Horton schetste ook enkele cruciale stappen om uit deze pandemie te geraken. “Iedereen moet zich achter hetzelfde doel scharen”, zei hij onder meer. “Maar dat lukt slechts als alle politici één zijn. Er is nood aan een strategie met één communicatieve leider die het vertrouwen probeert te herstellen.” (mvdr)