Met nog twee maanden ‘blessuretijd’ te gaan als president van de Verenigde Staten, overwoog Donald Trump vorige week om een kerncentrale in Iran aan te vallen. Een beslissing waar hij uiteindelijk toch van afzag, bevestigt een hoge functionaris aan de krant The New York Times. Trump zou hebben gevraagd welke opties er waren om de atoomcentrale aan te vallen.