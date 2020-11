Staatssecretaris voor Asiel en Migratie Sammy Mahdi (CD&V) heeft een informatiecampagne gestart in de Braziliaanse gemeenschap om te vermijden dat mensen om verkeerde redenen in een asielprocedure belanden. “In het kader van goed werken asiel en migratiebeleid is correcte informatie cruciaal”, aldus Mahdi. De campagne gebeurt onder meer via Facebooklive.