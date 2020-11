Prince-Junior Musombo (27) was een beloftevol voetballer, toen hij in 2014 tijdens een FA-cupwedstrijd met het Britse Barnet in mekaar stuikte. De neef van Rode Duivel Boyata probeerde nog wel, maar de schrik en een tweede hartstilstand zetten een punt achter zijn loopbaan. Nu is Musomba jeugdcoach bij KRC Genk en hoopt hij in juni de PXL-lerarenopleiding af te ronden.