Gemiddelde aantal overlijdens door Covid-19 stabiliseert

Tussen 7 en 13 november kwamen per dag gemiddeld 189,9 mensen om het leven door het virus, een stijging met 0,5 procent tegenover de zeven dagen ervoor, maar in vergelijking met het gemiddelde dat de voorbije dagen werd gerapporteerd een daling. Tussen 6 en 12 november lag het gemiddelde op 197, tussen 5 en 11 overleden nog gemiddeld 202 mensen per dag, van 4 tot en met 10 november 201.

In totaal kwamen al 14.616 mensen om door Covid-19, een toename met 195 in vergelijking met het dodental van maandag.

Het aantal nieuwe besmettingen en nieuwe ziekenhuisopnames blijft ondertussen dalen. Tussen 7 en 13 november raakten per dag gemiddeld 4.911 mensen besmet met het virus (-41 procent). De positiviteitsratio is gedaald naar 20 procent: gemiddeld één op de vijf coronatesten levert nu een positief resultaat op. In totaal zijn nu al 537.871 coronabesmettingen geregistreerd in ons land.

Maandag lagen 6.580 mensen in het ziekenhuis (1 procent meer dan een dag eerder), van wie 1.408 op intensieve zorgen (-2 procent). In de periode van 10 tot 16 november werden elke dag gemiddeld 440,7 mensen opgenomen in het ziekenhuis (-23 procent tegenover een week eerder).