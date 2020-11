Terwijl Hollywood wegens Covid-19 uitgeteld op de mat lag, gaven Adil El Arbi (32) en Bilall Fallah (34) er in 2020 een lap van jewelste op met ‘Bad Boys for Life’. Ze draaiden de best scorende film van het jaar en krijgen nu ook nog eens een People’s Choice Award – zeg maar publieksprijs – voor beste film en beste acteur (Will Smith). We reconstrueren hun ‘road to success’.