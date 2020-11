Sinds de Tour bleef Douglas Ryder herhalen dat hij hoopvol was over het voortbestaan van zijn ploeg NTT, hoewel de twee hoofdsponsors opstapten. Verschillende bronnen melden nu dat Ryder een sponsor en acht miljoen euro budget beet heeft. Goed nieuws voor Victor Campenaerts. “Ik kan er niks over zeggen, maar weet wel dat ik in 2021 nog prof ben.”