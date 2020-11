Wie zonder zonde is, werpe de eerste steen. Youri Tielemans (23) mag een aanloopje nemen en een kei lanceren. Bij veel topvoetballers is er een hoek af, maar deze speler is perfect gepolijst: gezinsman, nooit geblesseerd, goeie techniek en conditie, altijd serieus… De toekomstige leider van de Rode Duivels is een engel.