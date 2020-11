Coronacrisis of niet, met Jordan Mustoe, Alexandre Arenate en Jordan Massengo trok eerstenationaler Patro de voorbije weken liefst drie buitenlandse profvoetballers aan. Opmerkelijk, want in de voorbereiding op dit seizoen werd de kern flink uitgedund en de blijvende spelers gevraagd om in te leveren. “Dit past in ons toekomstplan, rekening houdend met het systeem dat we kennen”, stelt trainer Stijn Stijnen.