Selim Amallah (Standard) volgt ploegmaat Mehdi Carcela op als ‘Belgische Leeuw’

Selim Amallah heeft maandagavond de ‘Belgische Leeuw’ gewonnen, de trofee voor de beste speler van Noord-Afrikaanse/Arabische origine in ons land. Hij volgt Standard-ploegmaat Mehdi Carcela op.

Naast Amallah waren ook Carcela (Standard), Nacer Chadli (Anderlecht), Faïz Selemani (KV Kortrijk), Sami Allagui (Moeskroen), Idriss Saadi (Cercle Brugge) en Samy Mmaee (STVV) genomineerd.

Sakina Ouzraoui (Anderlecht) werd tot Belgische Leeuwin uitgeroepen, Karim Belhocine (Charleroi) was beste trainer. Loïs Openda (door Club Brugge uitgeleend aan Vitesse) werd al voor de tweede keer op rij uitgeroepen tot beste belofte. De titel van topschutter ging naar Nacer Chadli. Beste Belgische voetballer van Arabische komaf in het buitenland was Marouane Fellaini, die uitkomt voor het Chinese Shandong Luneng.

Ook Romar Rahou (beste futsalspeler) en videoanalist Ramdani Abdelmonaime werden in de bloemetjes gezet.