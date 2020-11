Luis Suarez test positief op corona en dreigt zo confrontatie met ex-club Barcelona te missen

Slecht nieuws voor Luis Suarez. De aanvaller van Atlético Madrid testte positief op corona bij de nationale ploeg van Uruguay. Hij moet zo verstek laten gaan voor de topper tegen Brazilië in de Zuid-Amerikaanse WK-kwalificaties, én dreigt ook de confrontatie met zijn ex-club Barcelona te moeten missen.

Suarez werd afgelopen zomer afdankt door Barcelona, maar was bij zijn nieuwe club Atlético wel weer goed voor vijf goals in zes competitiematchen. “Ik was verdrietig en gekwetst door de manier waarop ik er moest vertrekken”, zei hij afgelopen week nog in een interview met Marca.

Invallersdoelman Rodrigo Munoz en persverantwoordelijke Matias Faral testten eveneens positief bij Uruguay. Het trio werd afgezonderd en verkeert in een goede gezondheid, aldus de bond.

Uruguay ontvangt Brazilië dinsdagavond op speeldag vier in de Zuid-Amerikaanse voorronde van het WK 2022. Brazilië leidt met 9 op 9, Uruguay heeft drie punten minder.