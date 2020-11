Is nieuw vaccin beter dan Pfizer? Dit weten we al over Moderna

Na Pfizer vorige week lijkt nu ook het Amerikaanse Moderna in de laatste rechte lijn te zitten voor een vaccin tegen Covid-19. De resultaten zijn spectaculair. Zo zou Moderna een effectiviteit van 94,5 procent bieden. Het bedrijf is zo overtuigd dat ze de testers die het placebo hebben gekregen, onmiddellijk willen inenten met het echte vaccin. Wat weten wel al over Moderna? En wat is het verschil met Pfizer?